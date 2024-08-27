Со 2 сентября ОТП-Банк повысит комиссию за переводы в евро

Банк удержит комиссию 5% от размера денежного перевода в евро. Для пользователей интернет-банка она составит 3%.

ОТП-Банк со 2 сентября 2024 года начет удерживать комиссию за денежные переводы в евро в размере 5% от суммы операции. Раньше комиссия составляла 4%.

Кредитная организация повысила минимальную сумму денежного перевода с 80 до 150 евро, а максимальную с 500 до 1 000 евро. Об этом сказано на сайте банка.

За переводы через интернет-банкинг комиссия будут составлять 3%, тогда как раньше была 2%.

При операциях с помощью сервиса «OTP-express», которые проходят в зарубежные банки OTP Group, комиссия увеличится с 4% до 5%. Минимально можно отправить 150 евро, а максимум — 1 000.