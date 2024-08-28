Будет новый порядок для обмена электронными счетами-фактурами по ТКС

Обновят процедуры ЭДО в рамках выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по ТКС с применением УКЭП.

Проект опубликован на федеральном портале.,

Внедряют универсальное сообщение, которое объединит в себе функции извещения о получении счета-фактуры и уведомления об уточнении счета-фактуры.

Кстати, с 1 октября 2024 года надо применять новую форму счета-фактуры с графой 14.

Что касается электронного формата, то до 1 апреля 2025 года идет переходный период, когда можно применять один из двух форматов счета-фактуры и УПД:

новый – с реквизитом «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости»;

старый – без этого реквизита.

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