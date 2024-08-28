При большом сроке владения квартиру можно продать без НДФЛ, даже если ее использовали в бизнесе

Но норма про срок владения не играет роли для недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. Однако и из этого правила есть исключения.
Если речь идет о квартире, то при достаточном сроке владения НДФЛ с ее продажи не будет, даже если она ранее использовалась в бизнесе.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.07.2024 № 03-04-05/66503.
Таким образом, если человек купил квартиру, какое-то время использовал ее как ИП, а через 5 лет продал, то по этому доходу не будет НДФЛ.
Комментарии1
Как-то всё не четко. "Какое-то время". Если я купил квартиру и 10 лет использую её в бизнесе, но последнюю неделю не использую в бизнесе. Продаю. Как считается? А если не неделю, а один день не использую в бизнесе.