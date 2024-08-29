Роструд: гневная приписка сотрудника на приказе об увольнении означает отзыв заявления

Если сотрудник написал заявление на увольнение, а потом в приказе сделал пометку, что он с ним не согласен, значит увольнение не состоялось.

Роструд разобрал такую ситуацию:

Работник написал заявление: «Прошу уволить по собственному желанию в связи с принуждением». Работодатель принял это заявление и издал приказ об увольнении. Работник на приказе написал: «Ознакомлен, не согласен с увольнением, заявление написано под принуждением».

Если работник при ознакомлении с приказом об увольнении указал, что с увольнением не согласен, то это можно расценивать как отзыв заявления об увольнении, считает Роструд.

В связи с этим увольнение работника следует отменить.

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