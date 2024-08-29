При расчете НДФЛ с продажи права требования по займу можно учесть расходы

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65927.
Ситуация такая: физлицо выдало заем ИП, тот долг не вернул, и физлицо продало право требования долга коммерческой организации по стоимости меньше суммы долга.
В этом случае компания-цессионарий не будет налоговым агентом. Исчислить налог и сдать 3-НДФЛ должно физлицо-цедент.
При этом при продаже имущественных прав человек может учесть расходы на их покупку, к которым относятся, в частности, переданные физлицом денежные суммы.
Таким образом, если договор займа был на большую сумму, чем та, за которую произошла переуступка, то базы для НДФЛ нет.
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