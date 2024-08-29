Пользователи Ozon и Wildberries обнаружили технический сбой

На маркетплейсах случился технический сбой, покупатели не могли пополнить счет внутренних кошельков, забрать товары в ПВЗ и провести их оплату.

В работе мобильных приложений и сайтов маркетплейсов Ozon и Wildberries произошел технический сбой.

Больше 1,3 тыс. пользователей жалуются, что не могут открыть коды для выдачи товаров на ПВЗ и оплатить заказы. Также некорректно отображается статус доставки товаров. Об этом сказано на портале сбой.рф.

«Все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно. Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисом», — говорится в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

На работу маркетплейса Ozon поступило меньше жалоб – 176, однако этот показатель превышает стандартные 10-40 обращений в день.

«Наши сервисы работают стабильно. Покупатели могут заказывать и оплачивать товары без проблем. Массовых жалоб от пользователей нет», — сказали представители Ozon.

Корреспондент «Клерка» убедился, что мобильное приложение Wildberries теперь работает исправно.