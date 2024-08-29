🍩 Пончики облагаются НДС 10%

Продовольственные товары, входящие в перечень, утвержденный Правительством, облагаются НДС по пониженной ставке 10%.

Ориентироваться надо на код ОКПД2.

В частности, в перечне есть код ОКПД2 10.72.19 «Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». В него входят такие коды:

10.72.19.130 «Пироги, пирожки, пончики длительного хранения »;

10.72.19.140 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные».

Таким образом, при реализации замороженных жареных пончиков с такими кодами будет ставка НДС 10%.

Присвоение продукции кода по ОКПД2 подтверждается имеющейся документацией на эту продукцию, в том числе декларациями (сертификатами).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-07-07/72286.

Ранее Минфин объяснял, что НДС 10% применяется для замороженных булочек. А вот бургеры не облагаются пониженным НДС. А пицца облагается НДС 10%, если она чуть-чуть не доготовлена.