ФНС приостановила операции по счетам компаньона Павла Дурова

Счета вице-президента Telegram Ильи Перекопского заблокировали. Он не сдал налоговую декларацию и не погасил задолженность.

ФНС ограничила движение средств на счетах вице-президента Telegram Ильи Перекопского.

Операции по счетам заблокировали в трех разных банках. В качестве причин налоговики указали: непредставление налоговой декларации и неисполнение требования об уплате задолженности. Об этом пишут «РИА Новости».

Перескопский вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым был соучредителем ООО «Дуров». Сейчас компания ликвидирована без долгов перед налоговой. Также предприниматель был учредителем ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева». Сейчас эти компании недействующие.

24 августа Дурова задержали во Франции по обвинению в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Официальные обвинения еще не предъявили. 28 августа Дурова отпустили под залог в размере 5 млн евро.