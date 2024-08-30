С 2025 года за продажу дорогостоящего жилья нужно платить НДФЛ по ставке 15%

Сейчас доход от продажи недвижимости облагается по ставке 13% независимо от суммы такого дохода. С 2025 года ставка будет зависеть от его размера.

Для дохода от продажи квартиры или полученной в дар ставки НДФЛ будут такие:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для дохода свыше 2,4 млн.

Пока что доход от продажи посчитают не ниже 0,7 от кадастровой стоимости, но в 2025 году регионы получат право увеличивать этот коэффициент вплоть до 1. Это значит, что в некоторых регионах при продаже квартиры доход для НДФЛ будут брать в размере кадастровой стоимости, даже если жилье продали дешевле.

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