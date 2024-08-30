МВД привело новые схемы обмана ко Дню знаний 1 сентября

Опросы родителей и детей

О готовности к школе, питании в школьной столовой, внешкольных занятиях и прочем.

Сообщения приходят от имени аккаунта родительского комитета или активиста. В сообщении содержится ссылка на сайт мошенников, где попросят авторизоваться через личный аккаунт указав логин и пароль. Если перейти, данные утекут мошенникам и будут использоваться для обмана ваших подписчиков, друзей и родственников.

Приглашения в групповые чаты якобы от имени классного руководителя

При переходе столкнетесь с просьбами перевести деньги на экскурсию, приложить сканы документов и пр. Поэтому следует общаться только напрямую с учителями.

Просьба проголосовать за ребенка в конкурсе

К письму прилагается ссылка, пройдя по которой пользователь может оставить мошенникам свои личные данные: пароли, пин-коды, платежные реквизиты своих банковских карт.

Акции, скидки, распродажи учебных принадлежностей, розыгрыш приза

Мошенники маскируют письмо под рекламную рассылку известных маркетплейсов. При переходе персональные данные уходят мошенникам.

Эти схемы приводит телеграм-канал Вестника киберполиции (МВД).