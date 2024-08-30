Исследование: расходы на подготовку к 1 сентября выросли на 10%

В стандартный набор покупок входят школьная и спортивная формы, канцелярские принадлежности, рюкзак и подарки преподавателям.

Полный набор для мальчика в первый класс обойдется примерно в 22 тыс. руб., а девочки чуть дороже — 26 тыс.

Родители стараются экономить: кто-то из первоклассников наследует форму от подросшего брата, кому-то достается рюкзак старшей сестры.

Но около 9% родителей считают необходимым взять кредит, чтобы собрать ребенка к первому сентября.

Самые большие траты ко Дню знаний в 2024 году пришлись на Москву (16,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (15 тыс.), Красноярск и Казань — по 14,8 тыс.

Выше всего общая сумма покупок выросла в Ростове-на-Дону — плюс 14% к тратам за предыдущий год.

Это данные исследования сервиса Superjob, которые приводит Нацбюро кредитных историй (НБКИ) у себя в телеграм-канале.

Недавно мы сообщали, что родители смогут получить средства от государства на покупку школьных принадлежностей.