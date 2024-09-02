В 2024 году бухгалтеры должны отдельно считать НДФЛ с зарплаты и дивидендов

То есть НДФЛ с зарплаты и дивидендов надо считать отдельно.
Об этой норме НК сообщает Минфин в письме от 29.07.2024 № 03-04-06/70535.
Вместе с тем налог все равно считают от совокупности налоговых баз, только делает это не налоговый агент, а налоговики.
Они суммируют доходы по разным налоговым агентам, по декларации 3-НДФЛ и если общая сумма более 5 млн рублей, пересчитывают налог по ставке 15%.
Налогоплательщику высылают налоговое уведомление, по которому надо уплатить НДФЛ до 1 декабря.
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