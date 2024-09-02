Трудовой договор может быть электронным

Нельзя электронно оформлять такие документы:
трудовая книжка;
сведения о трудовой деятельности;
акт о несчастном случае на производстве;
приказ об увольнении;
документы о прохождении инструктажей по охране труда.
Трудовой договор в этот список не входит, поэтому его можно оформлять электронно, в том числе с дистанционными работниками.
Кадровый ЭДО можно вести через:
платформу «Работа в России»;
информационную систему работодателя.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 03.07.2024 № ПГ/12392-6-1.
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