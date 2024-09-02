Трудовое право

Трудовой договор может быть электронным

В рамках кадрового ЭДО возможно оформление кадровых документов в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Нельзя электронно оформлять такие документы:

  • трудовая книжка;

  • сведения о трудовой деятельности;

  • акт о несчастном случае на производстве;

  • приказ об увольнении;

  • документы о прохождении инструктажей по охране труда.

Трудовой договор в этот список не входит, поэтому его можно оформлять электронно, в том числе с дистанционными работниками.

Кадровый ЭДО можно вести через:

  • платформу «Работа в России»;

  • информационную систему работодателя.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 03.07.2024 № ПГ/12392-6-1.

Правильно составлять трудовые договоры и внутренние нормативные акты научим на курсе повышения квалификации «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо 32 890 рублей. Обучение началось 1 сентября — присоединяйтесь!

Начать дискуссию