Трудовой договор может быть электронным

В рамках кадрового ЭДО возможно оформление кадровых документов в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Нельзя электронно оформлять такие документы:

трудовая книжка;

сведения о трудовой деятельности;

акт о несчастном случае на производстве;

приказ об увольнении;

документы о прохождении инструктажей по охране труда.

Трудовой договор в этот список не входит, поэтому его можно оформлять электронно, в том числе с дистанционными работниками.

Кадровый ЭДО можно вести через:

платформу «Работа в России»;

информационную систему работодателя.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 03.07.2024 № ПГ/12392-6-1.