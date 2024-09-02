Регионы могут снижать ставки по УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-00-07/64204.
Ставки по УСН устанавливаются в размере:
6% для объекта «доходы»;
15% для объекта «доходы минус расходы».
Законами субъектов РФ в зависимости от категорий налогоплательщиков эти ставки могут быть понижены до:
1% для объекта «доходы»;
5% для объекта «доходы минус расходы».
Таким образом, предложения по снижению ставки по УСН надо направлять не в Минфин, а региональным властям.
Как заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН, мы рассказывали здесь.
Подробнее о том, какие налоговые ставки по УСН будут действовать в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев! Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо
28 600 рублей. Обучение началось 1 сентября — присоединяйтесь!
Начать дискуссию