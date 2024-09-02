УСН

Регионы могут снижать ставки по УСН

Вопрос о снижении налоговых ставок по УСН для организаций и ИП относится к полномочиям субъекта РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-00-07/64204.

Ставки по УСН устанавливаются в размере:

  • 6% для объекта «доходы»;

  • 15% для объекта «доходы минус расходы».

Законами субъектов РФ в зависимости от категорий налогоплательщиков эти ставки могут быть понижены до:

  • 1% для объекта «доходы»;

  • 5% для объекта «доходы минус расходы».

Таким образом, предложения по снижению ставки по УСН надо направлять не в Минфин, а региональным властям.

Как заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН, мы рассказывали здесь.  

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