Регионы могут снижать ставки по УСН

Вопрос о снижении налоговых ставок по УСН для организаций и ИП относится к полномочиям субъекта РФ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-00-07/64204.

Ставки по УСН устанавливаются в размере:

6% для объекта «доходы»;

15% для объекта «доходы минус расходы».

Законами субъектов РФ в зависимости от категорий налогоплательщиков эти ставки могут быть понижены до:

1% для объекта «доходы»;

5% для объекта «доходы минус расходы».

Таким образом, предложения по снижению ставки по УСН надо направлять не в Минфин, а региональным властям.

Как заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН, мы рассказывали здесь.