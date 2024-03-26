Распространенные ошибки в декларации по УСН

Приближаются крайние сроки сдачи деклараций за 2023 год для упрощенцев. Напомним об основных ошибках, которые совершают налогоплательщики при заполнении «упрощенной» отчетности.

Неправильный состав декларации по УСН

За 2023 год «упрощенная» декларация сдается по форме, которую утвердил приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 (ред. от 01.11.2022). Тем же приказом установлен Порядок ее заполнения.

В состав отчета входит титульный лист и шесть разделов. Какие из них заполнять, зависит от объекта налогообложения, но случается, что налогоплательщики подают в инспекцию неправильно скомпонованную декларацию.

Менять состав отчетности по своему желанию недопустимо — он должен соответствовать выбранному при переходе на УСН объекту обложения. Разделы, которые должны заполнять упрощенцы:

При объекте «доходы» При объекте «Доходы минус расходы» Титульный лист 1.1 (налог (аванс) к уплате) 1.2 (налог (аванс) и минимальный налог к уплате) 2.1.1 (расчет суммы налога) 2.2 (расчет налога) 2.1.2 (торговый сбор, уменьшающий налог) — только для плательщиков торгового сбора 3 (целевое использование финансирования) — только для получателей целевых поступлений

Нередко налогоплательщики, которые решили изменить объект обложения УСН, ошибочно полагают, что для этого достаточно предоставить декларацию, где вместо уже применяемого ими объекта будет указан объект желаемый. Но так делать категорически нельзя: для смены «доходов» на «доходы минус расходы», или наоборот, необходимо дождаться 1 января следующего года, предварительно подав в ИФНС уведомление о переходе на другой объект — до 31 декабря текущего периода.

Выявив подобное нарушение, налоговики доначислят налог и пени, и выставят штраф, поскольку сочтут это изменением облагаемого объекта в середине года. Это категорически запрещено налоговым законодательством (п. 2 ст. 346.14 НК; определение ВС от 30.03.2018 № 304-КГ18-1727).

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Технические ошибки в декларации УСН

Налоговики уже не раз обращали внимание на множество технических ошибок в декларациях, которые допускают упрощенцы. Назовем самые распространенные:

Неправильно указали номер корректировки.

Если вы подаете декларацию за соответствующий год впервые — это первичный документ, в котором в поле «Номер корректировки» указывается «0--». Подавая по нему уточненку, укажите не нулевое значение, а порядковый номер исправленного отчета: «1--» для первой уточненной декларации, «2--» для второй и т.д.

Неправильно применяли налоговые ставки единого УСН-налога.

Ставки для расчета УСН-налога приведены в ст. 346.20 НК. На УСН «доходы» применяется ставка 6%, а при превышении допустимых лимитов по выручке или числу работников ставка увеличивается до 8%. При УСН «доходы минус расходы» налог рассчитывают по ставке 15%, а после превышения лимитов она вырастает до 20%.

Законы региона могут устанавливать ставку ниже 6 и 15%, причем такие пониженные значения в большинстве случаев предусмотрены не для всех упрощенцев, а только для определенных категорий. Часто их применение связано с выполнением конкретных условий, например, ведение определенных видов бизнеса, соблюдение уровня численности работников и т.д., о чем забывают налогоплательщики.

Прежде чем применять пониженную ставку, внимательно изучите региональный закон, который ее установил. Если ФНС сочтет использование такой ставки необоснованным, упрощенцу придется пересчитать налог по стандартной ставке и сдать исправленную декларацию.

Сюда же можно отнести ошибочное указание кода признака применения ставки в разделах 2.1.1 (стр. 101) и 2.1.2 (стр. 102). Применение стандартной (6%, 15%) или пониженной региональной ставки обозначается кодом «1», а повышенной (8%, 20%) — кодом «2», что налогоплательщики нередко путают.

Отразили доходы и расходы в разделах 2.1.1 и 2.2 не нарастающим итогом.

Для корректного расчета налоговой базы суммы полученных доходов по строкам 110–113 раздела 2.1.1 и суммы доходов и расходов по строкам 210–213 и 220–223 раздела 2.2 нужно отражать не поквартально, а нарастанием с начала года: за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за весь год (п. 5.4, 7.3, 7.4 Порядка заполнения).

Неверно указали суммы налога к доплате в разделах 1.1 и 1.2.

По всем срокам уплаты исчисленный к доплате налог (авансы) в разделах 1.1 и 1.2 должен точно соответствовать расчету в разделах 2.1.1 и 2.2 соответственно.

«Признак налогоплательщика» по стр. 102 раздела 2.1.1 выбрали неправильно.

Код «1» должны выбирать ИП с работниками, а также все организации. Нередко компании, в которых нет сотрудников, выбирают кодировку «2», но она предназначена только для ИП без работников.

Не заполнили раздел 3 при получении целевого финансирования.

Отчет о целевом использовании полученных средств обязателен к заполнению всеми упрощенцами, которые получали гранты, субсидии и другие целевые средства, указанные в п. 1, 2 ст. 251 НК. Подобные суммы не учитывают при расчете налоговой базы, но не включать раздел 3 в декларацию нельзя.

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Неправильное уменьшение УСН–-налога

ИП без работников могут без ограничений уменьшать налог на страховые взносы, уплаченные за себя (ст. 346.21 НК).

ИП и организации на УСН «доходы», у которых есть работники, вправе до 50% уменьшить исчисленный налог на суммы уплаченных страховых взносов и больничных, выплаченных из средств работодателя. Такие уменьшающие налог суммы отражают по строкам 140–143 раздела 2.1.2.

Среди частых ошибок, которые допускают в декларации — внесение в строки 140–143 сумм страховых взносов, которые еще не уплачены в бюджет или уплачены уже после отчетной даты.

К уменьшению можно принять только взносы, фактически перечисленные в том же отчетном (налоговом) периоде, за который рассчитывается налог или авансовый платеж. При этом не имеет значения, за какой период они начислены. Например, если задолженность за прошлые годы уплачена в 2023 году, ее можно принять к уменьшению налога за 2023 год. А вот взносы за март, перечисленные в апреле, уменьшают авансовый платеж за полугодие, а не за первый квартал.

В то же время ИП без работников с начала 2023 года получили возможность уменьшать УСН-налог на фиксированные страховые взносы «за себя» до их фактической уплаты (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Для этой категории налогоплательщиков отражение еще не перечисленных в бюджет страховых взносов ошибкой в декларации за 2023 год не будет. К уменьшению они могут принять и взносы ИП «за себя» за прошлые периоды, которые уплатили в 2023 году.

Если упрощенец является еще и плательщиком торгового сбора, на его суммы он может дополнительно уменьшить УСН-налог при объекте «доходы» по «упрощенной» деятельности, которая облагается этим сбором (строки 160–163 раздела 2.1.2). Здесь правило одинаково для всех — к вычету принимаются только уплаченные в том же периоде суммы (п. 8 ст. 346.21 НК).

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Последствия ошибок в декларации УСН

Если налоговики обнаружат ошибки в декларации, следствием которых стало занижение налоговой базы, они доначислят суммы УСН-налога. Дополнительно налогоплательщик получит штраф по ст. 122 НК — 20% от недоплаченной суммы.

Чтобы избежать санкций, исправить ошибки в сданной отчетности нужно до того, как их найдут инспекторы. Для этого нужно подать уточненную декларацию до истечения срока ее сдачи.

Напомним, что по УСН юрлица за 2023 год отчитываются до 25 марта 2024 года, а ИП — до 25 апреля 2024 года.

Если ошибки выявит ИФНС, когда срок сдачи уже прошел, упрощенцу направят требование о представлении пояснений или внесении исправлений в декларацию. Объясниться или подать уточненку он должен в течение пяти рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК).

Уточненная декларация заполняется по той же форме, что и первичная, при этом все данные и показатели вносят заново, но с учетом их корректировки.

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