В России планируют создать экспериментально-правовой режим для такси

Чтобы упростить процесс урегулирования споров и убытков в рамках ОСАГО, власти запустят экспериментально-правовой режим в сфере такси.

Минэкономразвития и Минтранс готовят предложение по запуску экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере таксомоторных перевозок легковыми такси.

В ходе эксперимента протестируют возможности онлайн-урегулирования споров и убытков в рамках ОСАГО. Об этом пишут «Ведомости».

Нововведения позволят упростить оформление европротоколов, вести дистанционный осмотр автомобилей при небольших ДТП, а также снизить затраты водителей и перевозчиков.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки в закон о такси, которые обяжут водителей иметь не только полис ОСАГО, но и ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика.

Ущерб по ОСГОП до 2 млн рублей будут компенсировать всем пассажирам, даже если ДТП произошло по вине другого водителя.