Эксперт: с 1 сентября услуги такси не подорожают из-за введения новой страховки

Водители такси должны с 1 сентября работать с полисом обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Несмотря на новую нагрузку на отрасль, такси не подорожает.

1 сентября 2024 года вступают в силу поправки в закон о такси, которые обяжут водителей иметь не только полис ОСАГО, но и ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика. Такую страховку предоставляют пассажирам поездов, электричек, самолетов и другого общественного транспорта, за исключением метро.

Ущерб по ОСГОП до 2 млн рублей будут компенсировать всем пассажирам, даже если ДТП произошло по вине другого водителя.

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус сообщил RG.RU, что стоимость такси от этого нововведения не вырастет.

Однако трудности возникнут у таксистов, которые решат работать после 1 сентября. Водителям будет нужно получить разрешение на работу от региональных властей, а также заключить договор о страховании по ОСГОП.

Изменения не затронут таксистов, у которых уже есть разрешение на работу. Они смогут в течение 60 суток оформить ОСГОП.

Перевозчикам, которые работают без полиса ОСГОП, грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей для ИП, от 500 тыс. до 1 млн рублей — для юридических лиц.

Недавно мы писали, что 75% таксистов не смогут работать с 1 сентября, поскольку разрешение есть только у 25% водителей.