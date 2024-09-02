«Прозрачный бизнес» расширил функционал: сведения о контрагентах будут доступны в формате PDF

Пользователи сервиса «Прозрачный бизнес» смогут получать информацию о контрагентах в удобном формате PDF.

Раньше эти данные были доступны только для ознакомления, а теперь можно сделать полную выгрузку. В частности, в ней будут сведения об участии компаний в тендерах и аукционах.

«Сервис «Прозрачный бизнес» является одним из самых популярных сервисов у налогоплательщиков. С начала 2024 года к нему направлено более 409 млн запросов», — сказано на сайте ФНС.

Также появилась функция бесшовного перехода к сервису «Предоставление копий учредительных документов». До этого учредительные документы можно было получить только при обращении в налоговую с запросом. Копии будут заверены усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.