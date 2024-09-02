ВТБ заморозит работу приложения при подозрении на мошенничество

Мошенникам не дадут украсть средства с банковских счетов. «ВТБ Онлайн» запустит режим ограниченного доступа на всех устройствах с онлайн-банком.

При подтверждении риска мошеннических операций в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» будет автоматически включаться «Режим чтения» — ограниченного доступа, который не позволит третьим лицам вывести деньги со счета клиента.

«Если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы. Сервис моментально завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком», — сказано на сайте ВТБ.

В режиме чтения можно просматривать продукты, но финансовые операции будут заблокированы. Когда банк убедится в безопасности счета, специалисты восстановят полный доступ к онлайн-банкингу.

За первые шесть месяцев 2024 года ВТБ обнаружил больше 6 млн подозрительных операций и сохранил клиентам 4,8 млрд рублей.