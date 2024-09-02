Начал действовать новый порядок оплаты сверхурочных

Теперь при расчете сверхурочных будут считать не только тарифную ставку, но и дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 22.04.2024 № 91-ФЗ, который устанавливает новый порядок оплаты сверхурочных работ.

Сверхурочная работа будет оплачиваться в зависимости от размера заплаты сотрудника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа работодатель должен оплатить работу сотрудника не менее, чем в полуторном размере. За последующие часы — не менее чем в двойном.

«С учетом этих изменений работодатели должны внести поправки в свои локальные акты, устанавливающие порядок оплаты сверхурочной работы», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Раньше при расчете сверхурочных за основу брали только тарифную ставку, а дополнительные выплаты не учитывались.

К сверхурочной относится работа, которую сотрудник выполняет за пределами рабочего дня и по инициативе работодателя. Максимальная продолжительность не должна превышать 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Отказ сотрудника от переработки не признается нарушением трудовой дисциплины. За это к работнику нельзя применять дисциплинарное взыскание.