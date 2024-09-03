СФР: пособие по уходу за ребенком нельзя получать на чужую карту

Разъяснение дает СФР в письме от 23.08.2024 № 14-20/39674.
СФР платит пособие на счет, указанный в сведениях о застрахованном лице. Напомним, эти сведения сдают работодатели.
При несовпадении сведений о получателе пособия со сведениями о получателе, имеющимися в кредитной организации, банк отклоняет операцию.
Кроме того, законодательство о соцстраховании не предусматривает зачисление пособия на банковскую карту третьих лиц.
Ранее Минтруд разъяснял, что законом не предусмотрена возможность передачи права на получение пособия по уходу за ребенком другому лицу. Поэтому пособие, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она. Передать мужу право на пособие она не может.
Правильно рассчитывать и выплачивать пособия с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
18 990 рублей.
Комментарии1
Это ещё что! Оказывается, что и на свою-то не всегда получишь! СФР так и ищет под микроскопом любые возможности что бы отказать!