СФР: пособие по уходу за ребенком нельзя получать на чужую карту

Если сотрудница уходит в отпуск по уходу за ребенком, то пособие она будет получать на свою карту. На карту мужа – нельзя.

Разъяснение дает СФР в письме от 23.08.2024 № 14-20/39674.

СФР платит пособие на счет, указанный в сведениях о застрахованном лице. Напомним, эти сведения сдают работодатели.

При несовпадении сведений о получателе пособия со сведениями о получателе, имеющимися в кредитной организации, банк отклоняет операцию.

Кроме того, законодательство о соцстраховании не предусматривает зачисление пособия на банковскую карту третьих лиц.

Ранее Минтруд разъяснял, что законом не предусмотрена возможность передачи права на получение пособия по уходу за ребенком другому лицу. Поэтому пособие, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она. Передать мужу право на пособие она не может.