⚡️ Итоги дня: карты Сбера теперь обслуживает отечественная система, зарплата таксистов выросло до 156 тысяч, а жители США получили тысячи долларов по фальшивым чекам

Обслуживание карт Сбера перевели на полностью российскую систему. Она обслуживает порядка 200 млн карт.
Средняя зарплата таксистов в России уже более 156 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 61%.
В мире число женщин-руководителей центральных банков увеличилось с 23 до 29. В этом году женщины возглавили ЦБ в Боснии и Герцеговине, а также Папуа-Новой Гвинее. В 2023 году — в Австралии, Камбодже, Грузии, Молдавии и Черногории.
В январе-июне 2024 года спрос на бизнес-литературу вырос на 7-12%. Сегмент рынка продемонстрировал рост впервые за полтора года.
В общепитах гостям Восточного экономического форума предлагают чебурек за 2 750 рублей, картофельное пюре за 1 500, суп том-ям за 4 250, салат «Цезарь» за 3 500, бургер за 4 750 и десерт «Павлова» за 4 800.
Вход в здание Совета Федерации оформили в цветах российского триколора.
Казахстанский Freedom Finance вернул функцию приглашения новых клиентов. Для россиян это удобный способ открыть карту, которая работает за границей.
Нидерландская X5 Retail Group N.V. собирается провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Также компания ожидает отмены листинга бумаг на Мосбирже.
В США клиенты банка Chase смогли получить тысячи долларов по поддельным чекам. В банкоматы, способные принимать чеки, можно вставить чек с любой суммой и немедленно получить деньги. Сотрудники банка назвали ситуацию мошенничеством.
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю рекомендовала органам власти закрыть доступ к своим сайтам для иностранных поисковых ботов, например GPTBot от американской OpenAI.
Новые Tesla научились самостоятельно доезжать до владельца. Компания выпустила обновление для «умного вызова» электромобиля, он может сам выехать с парковки и добраться до водителя или до выбранной им локации в радиусе 65 метров.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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