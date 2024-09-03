⚡️ Итоги дня: карты Сбера теперь обслуживает отечественная система, зарплата таксистов выросло до 156 тысяч, а жители США получили тысячи долларов по фальшивым чекам

Обслуживание карт Сбера перевели на полностью российскую систему. Она обслуживает порядка 200 млн карт.

Средняя зарплата таксистов в России уже более 156 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 61%.

В мире число женщин-руководителей центральных банков увеличилось с 23 до 29. В этом году женщины возглавили ЦБ в Боснии и Герцеговине, а также Папуа-Новой Гвинее. В 2023 году — в Австралии, Камбодже, Грузии, Молдавии и Черногории.

В январе-июне 2024 года спрос на бизнес-литературу вырос на 7-12%. Сегмент рынка продемонстрировал рост впервые за полтора года.

В общепитах гостям Восточного экономического форума предлагают чебурек за 2 750 рублей, картофельное пюре за 1 500, суп том-ям за 4 250, салат «Цезарь» за 3 500, бургер за 4 750 и десерт «Павлова» за 4 800.