Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: карты Сбера теперь обслуживает отечественная система, зарплата таксистов выросло до 156 тысяч, а жители США получили тысячи долларов по фальшивым чекам

Подготовили обзор главных событий дня — 3 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Обслуживание карт Сбера перевели на полностью российскую систему. Она обслуживает порядка 200 млн карт.

  • Средняя зарплата таксистов в России уже более 156 тыс. рублей в месяц. За год показатель вырос на 61%.

  • В мире число женщин-руководителей центральных банков увеличилось с 23 до 29. В этом году женщины возглавили ЦБ в Боснии и Герцеговине, а также Папуа-Новой Гвинее. В 2023 году — в Австралии, Камбодже, Грузии, Молдавии и Черногории.

  • В январе-июне 2024 года спрос на бизнес-литературу вырос на 7-12%. Сегмент рынка продемонстрировал рост впервые за полтора года.

  • В общепитах гостям Восточного экономического форума предлагают чебурек за 2 750 рублей, картофельное пюре за 1 500, суп том-ям за 4 250, салат «Цезарь» за 3 500, бургер за 4 750 и десерт «Павлова» за 4 800.

  • Вход в здание Совета Федерации оформили в цветах российского триколора.

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  • Казахстанский Freedom Finance вернул функцию приглашения новых клиентов. Для россиян это удобный способ открыть карту, которая работает за границей.

  • Нидерландская X5 Retail Group N.V. собирается провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Также компания ожидает отмены листинга бумаг на Мосбирже.

  • В США клиенты банка Chase смогли получить тысячи долларов по поддельным чекам. В банкоматы, способные принимать чеки, можно вставить чек с любой суммой и немедленно получить деньги. Сотрудники банка назвали ситуацию мошенничеством.

  • Федеральная служба по техническому и экспортному контролю рекомендовала органам власти закрыть доступ к своим сайтам для иностранных поисковых ботов, например GPTBot от американской OpenAI.

  • Новые Tesla научились самостоятельно доезжать до владельца. Компания выпустила обновление для «умного вызова» электромобиля, он может сам выехать с парковки и добраться до водителя или до выбранной им локации в радиусе 65 метров.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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