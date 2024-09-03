Силовики проводят обыск в центре временного содержания мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово.

«Обыски в ЦВСИГ в Сахарово связаны с уголовным делом о мошенничестве», — сказали «РИА Новостям».

К обыскам приступили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК. Двух сотрудников Центра подозревают в организации нелегальной схемы заработка. Они предлагали за деньги устроить свидания и ускорить отправление мигрантов на родину.

Недавно мы писали, что за организацию незаконной миграции введут конфискацию имущества.