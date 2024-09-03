🚜 С аренды трактора можно платить НДФЛ или НПД

Если человек будет сдавать в аренду организации коммерческую технику (складской погрузчик и мини-трактор), этот доход будет облагаться НДФЛ.

Вместе с тем при такой деятельности можно зарегистрироваться самозанятым и платить НПД.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.07.2024 № 03-11-11/67581.

При НПД есть ограничение – под этот режим не подпадают доходы от услуг, если они оказаны бывшему работодателю (в течение 2 лет после увольнения).

Ранее Минфин в письме от 19.10.2022 № 03-04-06/101306 разъяснял, что если работник-самозанятый сдает компании в аренду автомобиль, с него надо удерживать НДФЛ. Между тем суды приходят к выводу, что самозанятый может сдавать имущество в аренду своему работодателю.