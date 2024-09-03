Бухгалтеры решают, что делать с сотрудниками-патологическими «опоздунами»: опрос

Что делать работодателю в такой ситуации, обсуждают наши подписчики в Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Остальные коллеги, видя ситуацию, могут не устоять перед соблазном тоже приходить на работу попозже.
Автор темы просит совета у коллег. Ведь наверняка ситуация не уникальная и с таким поведением сотрудников сталкивались многие работодатели.
Как бороться с хроническими опозданиями? Коллеги предлагают разные варианты.
Голосуйте в нашем опросе за тот вариант, который считаете наиболее приемлемым в такой ситуации.
Какие меры принять работодателю к сотруднику, который всегда опаздывает на работу?
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Комментарии6
У меня бухгалтер по зарплате стабильно приходит к 10-30 - 11-00 вместо 9-00. Уходит при этом ровно в 18-00. Остальные не возмущаются, так как начислить за это рабочее время зарплату 600+ человек никто из них не сможет. При этом, если выплата зарплаты выпадает на 6-е число вместо 8-го из-за выходных или перед Новым годом, она работает без дополнительной оплаты из дома в выходные и по вечерам.
мой директор злится, когда ему что-то срочно понадобилось, а сотрудника в рабочее время нет на месте, однако при этом лояльно относится к отсутствию, если всё сделано и нет ничего горящего, даже сам отпускает пораньше всех летом и по пятницам
Та же история.
Главное - результат.
слишком у многих результат - это выседеть
Это не результат, а регламент.