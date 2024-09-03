Бухгалтеры решают, что делать с сотрудниками-патологическими «опоздунами»: опрос

У ценного сотрудника есть один недостаток – он регулярно (всегда) опаздывает на работу на 45 минут.

Что делать работодателю в такой ситуации, обсуждают наши подписчики в Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Остальные коллеги, видя ситуацию, могут не устоять перед соблазном тоже приходить на работу попозже.

Автор темы просит совета у коллег. Ведь наверняка ситуация не уникальная и с таким поведением сотрудников сталкивались многие работодатели.

Как бороться с хроническими опозданиями? Коллеги предлагают разные варианты.

Голосуйте в нашем опросе за тот вариант, который считаете наиболее приемлемым в такой ситуации.