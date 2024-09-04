Наем жилья в командировке включают в расходы при УСН

В частности, там есть расходы на командировки, в том числе на наем жилого помещения (пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК).
При этом есть общее правило для всех расходов. Они должны быть:
экономически оправданы;
документально подтверждены;
произведены для деятельности, направленной на получение дохода.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.06.2024 № 03-11-11/55864.
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