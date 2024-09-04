УСН

Наем жилья в командировке включают в расходы при УСН

Закрытый перечень расходов, которые учитываются при расчете налога по УСН, приведен в ст. 346.16 НК.

В частности, там есть расходы на командировки, в том числе на наем жилого помещения (пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК).

При этом есть общее правило для всех расходов. Они должны быть:

  • экономически оправданы;

  • документально подтверждены;

  • произведены для деятельности, направленной на получение дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.06.2024 № 03-11-11/55864.

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