Российские компании компенсируют топ-менеджерам повышение НДФЛ

Чтобы сохранить квалифицированные кадры, работодатели планируют доплачивать сотрудникам, которые в 2025 году будут платить повышенный НДФЛ.

Некоторые компании планируют компенсировать своим руководителям и ведущим сотрудникам повышение налога на доходы физлиц до ставки 22%.

Почти треть организаций (29%) готовы компенсировать своим топ-менеджерам рост налоговой ставки, 51% компаний пока что придерживаются выжидательной тактики и примут решение позже. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование кадровой компании Ward Howell.

Высокооплачиваемым специалистам возместят дополнительные траты в виде бонусов. Также есть вариант увеличить оклад на разницу в ставке и применять налоговый гросс-ап — компенсацию разницы в ставке налога в конце года после оценки налоговых выплат. Порядка 30% компаний рассматривают возможность сделать разовую выплату в 2024 году, чтобы смягчить последствия реформирования налоговой системы.

«В нашей компании одна из целей индексации зарплат топ-менеджерам и ведущим специалистам — компенсация им повышения НДФЛ», — сказали в HR-департаменте крупной IT-компании.

С 2025 года начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. При доходах до 2,4 млн рублей налог составит 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, с 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20% и с остатка — 22%. Повышенный налог будут считать не со всей суммы, а только с ее превышения.