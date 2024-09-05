Бизнес просит доработать реестр для борьбы с нелегальным наймом

В реестр Роструда с недобросовестными работодателями могут включить компании, нарушения которых не связаны с нелегальным наймом сотрудников.

Глава «Опоры России» Александр Калинин раскритиковал подготовленные Минтрудом правила ведения реестра работодателей, которые были замечены в нелегальном найме сотрудников.

С 1 января 2025 года Роструд начнет вести реестр работодателей, у которых выявили случаи нелегальной занятости. Об этом сказано в проекте на портале нормативных актов.

По мнению объединения, проект в текущей редакции подразумевает, что компании потенциально могут попасть в реестр за нарушения, которые не связаны с нелегальной занятостью. Например, если сотрудник не поставил подпись в трудовом договоре или когда в документе нет информации об условиях труда. Об этом пишет РБК.

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса зачастую допускают ошибки в договорах гражданско-правового характера. Им не хватает средств обратиться к квалифицированным юристам, чтобы исключить все риски.

Калинин считает, что за первое нарушение при заключении договора ГПХ не нужно вносить бизнес в реестр.

Недавно мы писали, что недобросовестные работодатели попадут в реестр, если на них есть постановления по делам об административных правонарушениях, которые вступили в силу с 1 января 2025 года.

В список внесут компании, которые подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми договорами и уклоняются от оформления сотрудников по трудовым договорам.

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