BNPL-сервисы могут подорожать для клиентов

Новый законопроект предусматривает штрафы для пользователей BNPL-сервисов за просрочку платежей. А банкиры хотят, чтобы условия беспроцентной рассрочки оставались выгодными для клиентов и продавцов товаров.

Ассоциация банков России (АБР) просит скорректировать законопроект по регулированию рынка рассрочки BNPL (buy now pay later или «покупай сейчас, плати потом»). Нормы в их текущем виде могут сделать сервис невыгодным для потребителей и продавцов товаров и услуг.

Согласно законопроекту, пользователей BNPL-сервисов будут штрафовать за неисполнение обязательств. В АБР предлагают оставить прежние условия и дать возможность клиентам платно увеличить срок платежей. Об этом пишет «Коммерсант».

BNPL-сервисы позволяют оплачивать покупки не целиком, а по частям, с платежами каждые две недели. Чтобы получить такую рассрочку нужно только указать номер телефона, на который будет приходить код с подтверждением оплаты. Проценты при таком способе платежа не начисляются.

В Центробанке считают, что такая рассрочка выглядит так же, как и кредит. Поэтому BNPL нужно учитывать в кредитной истории при расчете долговой нагрузки.

Недавно мы писали, что Центробанк начнет регулировать BNPL-сервисы до конца 2024 года.