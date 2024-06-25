Центробанк начнет регулировать BNPL-сервисы до конца 2024 года

Регулятор хочет сблизить понятие BNPL с классическим кредитом, чтобы клиенты понимали все условия предоставления такой рассрочки.

Клиенты, которые пользуются BNPL-сервисами, не осведомлены обо всех условиях договора, стоимости услуг и суммах возможной переплаты. Поэтому Центробанк намерен защитить права пользователей этой услуги.

«Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит», — сказали в пресс-службе ЦБ.

BNPL-сервисы работают по принципу Buy Now Pay Later — «покупай сейчас, плати потом». Их запустили в 2021 году на волне подъема рынка онлайн-торговли. Сначала сервис появился у Т-банка («Долями»). Затем BNPL стали предлагать «Яндекс», Сбер, Альфа-банк и Совкомбанк.

Классический механизм рассрочки предполагает договор межу продавцом и покупателем. В BNPL-сервисах оплата за приобретаемые товары производится третьими лицами, которые приобретают права требования к покупателю. Это позволяет сделкам находиться в серой зоне.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что нужно сблизить BNPL-сервисы с законодательством о потребительском кредитовании.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что рассрочка — это беспроцентный финансовый продукт с простыми условиями, которые выгодны всем участникам сделки. Поэтому не нужно подписывать множество документов для ее оформления. Более того, клиентов защищает ст. 489 ГК.

Недавно мы писали, что рассрочку от BNPL-сервисов могут отнести к кредитным продуктам.