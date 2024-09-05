⚡️ Итоги дня: вырос спрос на антистресс-игрушки, «Яндекс» хочет продавать наружную рекламу, а Киргизия ужесточила правила въезда в страну

Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21%. Самым заметным спросом пользовались сквиши — игрушки, которые можно мять руками.

Россияне практически прекратили тратить деньги за пределами отелей all inclusive в Турции. Причина - проблемы с оплатой российскими картами за границей.

Сервис для совместной работы Coda прекратит работу в РФ с 12 сентября 2024 года. Он позволяет создавать рабочие заметки, бриф, карту проекта, графики.

Стоимость звонков в роуминге между Беларусью и РФ снизилась в 28 раз. Со стороны Совета министров Союзного государства поступило предложение о формировании специального тарифного плана — 300 минут телефонных разговоров в месяц и до 21 Гб для интернет-трафика.

Киргизия ужесточила правила въезда для россиян. Через 60 или 90 дней пребывания в Киргизии незарегистрированные граждане будут обязаны выехать за пределы республики. Регистрация и продление пребывания на длительный срок станут возможными только при наличии ВНЖ, удостоверения лица без гражданства, а также удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт».

«Яндекс» займется продажей наружной рекламы. Компания интересуется цифровыми билбордами и экранами в метро. Сейчас в экосистеме «Яндекса» имеется 1,4 тыс. рекламных поверхностей, расположенных в пунктах выдачи заказов «Яндекс Маркета».

В одной из школ Омска во время занятий рухнул потолок. Здание школы было построено в конце 1950-х, а капитальный ремонт, по сведениям городской администрации, назначен на 2026 год.