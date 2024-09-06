Компания на УСН освобождена от налога на имущество, только если оно не входит в кадастровый перечень

Применение УСН освобождает от налога на имущество. Но не всегда.

Исключение составляет налог в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

По кадастровой стоимости облагаются отдельные объекты, указанные в пункте 1 статьи 378.2 НК. Это торговые центры, здания магазинов и кафе и т. д. Их включают в региональный перечень.

Таким образом, компании на УСН освобождены от налога на имущество организаций, но только если это налог – НЕ кадастровый. То есть, за недвижимость из регионального перечня придется платить налог даже будучи на УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.06.2024 № 03-05-05-01/56562.

Подробнее о том, как изменятся правила уплаты налога на имущество упрощенцев в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для компаний на УСН! Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».