Повышение судебных пошлин негативно повлияет на работу коллекторов

Коллекторы перейдут на досудебные взыскания задолженностей, а также начнут брать дела только с высокими чеками.

С 9 сентября 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ, по которому вырастут размеры государственных пошлин при обращении в арбитражные и гражданские суды.

Госпошлина при подаче неимущественных исков в суды общей юрисдикции вырастет с 300 до 3 тыс. рублей для граждан и с 6 тыс. до 20 тыс. рублей для компаний.

Коллекторам станет невыгодно судиться для взыскания просроченной задолженности, особенно если дело касается небольших сумм. В перспективе вырастет доля досудебных взысканий, а также небольшие компании будут передавать часть долгов на аутсорсинг. Об этом пишет «Коммерсант».

«При среднем чеке в 36 тыс. рублей раньше пошлина составляла 627 рублей, теперь будет 2 тыс. рублей», — сказал гендиректор «Бустер.Ру» Ярослав Патрикеев.

В августе 2024 года доля состоявшихся торгов по досудебному портфелю снизилась до 52%, тогда как в среднем с начала года превышала 75%. По судебным взысканиям показатель также сократился на 17%, но в предыдущие месяцы составлял 46-100%.

Также на работу специалистов по взысканию задолженности повлияет введение пошлины за правопреемство в размере 15 тыс. рублей за каждое обращение.

«Никакая бизнес-модель этого не выдержит, тем более что эту госпошлину, в отличие от пошлины за подачу заявления, нельзя переложить на проигравшую сторону», — добавил Патрикеев.

Чтобы сократить потери, коллекторы будут брать в работу портфели только с высокими чеками, однако таких предложений на рынке мало.