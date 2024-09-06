🏭🏃 Работодателям предлагают подробно обозначить в нормативке точку отсчета для опозданий

Во избежание спорных ситуаций работодателю рекомендуется урегулировать в своих локальных нормативных актах вопрос учета рабочего времени. А именно – в каком месте должен находиться работник в момент начала рабочего дня.

Роструд рассмотрел такую ситуацию: сотрудник опоздал на работу, но он утверждает, что не опаздывал. В арендованный офис компании на 2 этаже он явился в 9:10. То есть опоздал на 10 минут.

Но сотрудник считает, что в 9-00 он может еще быть либо в самом здании, либо на парковке возле него. А добираться оттуда до офиса на 2 этаже можно уже в рабочее время после 9-00.

Роструд пояснил, что в ТК не урегулирован вопрос о том, должен ли включаться в рабочее время промежуток времени, когда работник находится в здании, в котором арендуется офис, либо на автостоянке около этого здания.

Поэтому работодателю рекомендуется прописать это в своей нормативке.

Согласно сложившейся практике в рабочее время обычно включают периоды выполнения основных и подготовительно-заключительных мероприятий:

подготовка рабочего места;

получение наряда;

получение и подготовка материалов, инструментов;

подготовка и уборка рабочего мест;

и т. п.

Как правило, не включается в рабочее время, например, то время, которое затрачивается:

на дорогу от проходной до рабочего места;

переодевание и умывание;

прием душа перед началом и после окончания рабочего дня.

Ранее мы проводили опрос, в ходе которого выяснили, что многие работодатели лояльно относятся к опозданиям сотрудников. На это просто не обращают внимания.

Наши читатели предлагают для хронических «опоздунов» сдвинуть начало и окончание рабочего дня.

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