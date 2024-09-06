Заказчик выплатил самозанятому штраф: нужно ли его учитывать в рамках НПД

Налог на профессиональный доход нужно платить только с доходов от продажи товаров, имущественных прав, выполнения работ и оказания услуг.

Минфин в письме от 13.08.2024 № 03-11-11/75817 объяснил, что не все поступления от заказчика самозанятые могут учитывать для уплаты налога на профессиональный доход.

Например, если заказчик перевел исполнителю штраф за просрочку оплаты, то эта сумма пойдет не в НПД, а в НДФЛ.

«Денежные средства в виде штрафных санкций, поступившие от заказчика за несвоевременную оплату оказанных плательщиком НПД услуг, не являются объектом налогообложения НПД», — сказано в письме.

Объектом налогообложения НПД признаются только доходы самозанятых от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.