Вахтовая надбавка освобождена от НДФЛ на 700 рублей в день

С 2024 года надбавка вахтовикам по-новому облагается НДФЛ и взносами.

Речь идет о надбавке за вахтовый метод работы взамен суточных сотрудникам-вахтовикам за:

каждый календарный день пребывания на работе в период вахты;

фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно.

С 2024 года у такой надбавки есть норматив для НДФЛ – 700 рублей в день по России и 2 500 руб. за границей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64378.

Кстати, аналогичная норма в 700 рублей действует для суточных в командировке и для разъездного характера работы.