Вахтовая надбавка освобождена от НДФЛ на 700 рублей в день

Речь идет о надбавке за вахтовый метод работы взамен суточных сотрудникам-вахтовикам за:
каждый календарный день пребывания на работе в период вахты;
фактические дни нахождения в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно.
С 2024 года у такой надбавки есть норматив для НДФЛ – 700 рублей в день по России и 2 500 руб. за границей.
Об этом сообщает Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64378.
Кстати, аналогичная норма в 700 рублей действует для суточных в командировке и для разъездного характера работы.
В 2025 году правила работы с НДФЛ изменятся. Рассчитывать налог с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
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