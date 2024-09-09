При переходе с УСН на ОСНО IT-компания для налоговых льгот учитывает старые неоплаченные отгрузки

Условие применения пониженного тарифа страховых взносов 7,6% и ставки налога на прибыль 0% для аккредитованной IT-компаний – это доля профильных доходов не менее 70%. При УСН доходы считают кассовым методом, при ОСНО – по методу начисления.

В общем случае при переходе с УСН на ОСНО с методом начисления в месяце перехода компания должна включить в доходы реализацию, которая была при УСН, не оплачена.

Если такие доходы относятся к числу профильных, то их учитывают при расчете доли 70% на ОСНО.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.03.2024 № 03-15-05/21159.

Напомним, перечень профильных доходов для преференций IT-компаний – закрытый. Этот перечень мы разбирали тут.

О том, что ИТ-компаниям на ОСНО для расчета льготной доли можно учитывать дебиторку, возникшую на УСН, также сообщает ФНС в письме от 30.07.2024 № СД-4-3/8675@.