Из-за пересчета матвыгоды не надо сдавать уточненные 6-НДФЛ

Если в 1 и 2 квартале у сотрудников была материальная выгода по займам, то этот доход и НДФЛ с него надо пересчитать.

Дело в том, что в августе принят закон с новыми правилами расчета матвыгоды, которые применяют задним числом – с 01.01.2024.

Об этом рассказывает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Теперь для расчета матвыгоды берется ставка ЦБ не на дату расчета матвыгоды (последний день месяца), а на дату выдачи займа, если на дату выдачи займа ставка была меньше.

Например, заем выдан в августе 2023 года, когда ставка ЦБ была 8,5%. В 2024 году матвыгоду считали исходя из ставки 16%. После внесения поправок, по такому договору надо пересчитать НДФЛ с 1 января 2024 года, поскольку ставка 8,5% меньше, чем 16%.

Перерасчет надо делать в августе и включать данные в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года. Обязанности сдавать корректировки за 1 квартал и полугодие нет, потому что закон был принят в августе.

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