Сгоревший на складе товар не идет в расходы на УСН

Ситуация такая: товар сгорел на складе и за него получена компенсация.
Но получение компенсации за утрату товара не приравнивается к его реализации.
Соответственно, нельзя включать в расходы покупную стоимость сгоревшего товара, который фактические не был реализован.
Такой вывод делает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-11-11/54910.
Напомним, в январе произошел пожар на складе Wildberries в Шушарах. Ущерб от него оценивали в 17 млрд рублей. Маркеплейс выплатил селлерам компенсацию.
Подробнее о том, что учитывать в расходах на УСН, рассказываем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо
28 600 рублей. Старт обучения 15 сентября.
Комментарии1
А полученная компенсация, видимо, включается в доходы.