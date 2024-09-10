Сгоревший на складе товар не идет в расходы на УСН

При продаже товара компания или ИП на УСН «доходы минус расходы» включает в расходы его покупную стоимость. Но если продажи не было, то нет и расходов.

Ситуация такая: товар сгорел на складе и за него получена компенсация.

Но получение компенсации за утрату товара не приравнивается к его реализации.

Соответственно, нельзя включать в расходы покупную стоимость сгоревшего товара, который фактические не был реализован.

Такой вывод делает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-11-11/54910.

Напомним, в январе произошел пожар на складе Wildberries в Шушарах. Ущерб от него оценивали в 17 млрд рублей. Маркеплейс выплатил селлерам компенсацию.