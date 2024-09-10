Отменят старый бланк уведомления на освобождение от НДС

Проект приказа о признании утратившей силу формы уведомления об освобождении от НДС опубликован на федеральном портале.
Напомним, сейчас есть две формы уведомления по НДС – для бизнеса на ОСНО и для ЕСХН. Они утверждены приказом Минфина от 26.12.2008 № 286н.
Вместо них с 2025 года будет три формы:
уведомление об освобождении от НДС для бизнеса на ОСНО;
уведомление об освобождении от НДС бизнеса на ЕСХН;
уведомление об освобождении от НДС и налога на прибыль компаний из Сколково.
Новые формы уведомлений сейчас в проекте. О нем мы рассказывали тут.
Бизнесу на УСН такое уведомление не нужно. При доходах менее 60 млн рублей освобождение будет автоматическим.
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