Отменят старый бланк уведомления на освобождение от НДС

Для освобождения от НДС по статье 149 НК с 01.01.2025 будет новый бланк, а старый отменяют.

Проект приказа о признании утратившей силу формы уведомления об освобождении от НДС опубликован на федеральном портале.

Напомним, сейчас есть две формы уведомления по НДС – для бизнеса на ОСНО и для ЕСХН. Они утверждены приказом Минфина от 26.12.2008 № 286н.

Вместо них с 2025 года будет три формы:

уведомление об освобождении от НДС для бизнеса на ОСНО;

уведомление об освобождении от НДС бизнеса на ЕСХН;

уведомление об освобождении от НДС и налога на прибыль компаний из Сколково.

Новые формы уведомлений сейчас в проекте. О нем мы рассказывали тут.

Бизнесу на УСН такое уведомление не нужно. При доходах менее 60 млн рублей освобождение будет автоматическим.