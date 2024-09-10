НДС

Отменят старый бланк уведомления на освобождение от НДС

Для освобождения от НДС по статье 149 НК с 01.01.2025 будет новый бланк, а старый отменяют.

Проект приказа о признании утратившей силу формы уведомления об освобождении от НДС опубликован на федеральном портале.

Напомним, сейчас есть две формы уведомления по НДС – для бизнеса на ОСНО и для ЕСХН. Они утверждены приказом Минфина от 26.12.2008 № 286н.

Вместо них с 2025 года будет три формы:

  • уведомление об освобождении от НДС для бизнеса на ОСНО;

  • уведомление об освобождении от НДС бизнеса на ЕСХН;

  • уведомление об освобождении от НДС и налога на прибыль компаний из Сколково.

Новые формы уведомлений сейчас в проекте. О нем мы рассказывали тут.

Бизнесу на УСН такое уведомление не нужно. При доходах менее 60 млн рублей освобождение будет автоматическим.

Правильно рассчитывать НДС с учетом налоговой реформы-2025 научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок про НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Старт обучения 15 сентября.

Начать дискуссию