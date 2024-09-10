🏃 Работника можно отправить в командировку в тот же день, когда он вернулся из предыдущей

Роструд уточнил, что трудовое законодательство не запрещает направлять работника в командировку в день его возвращения из предыдущей.

Насчет того, можно ли отправить работника в две командировки в один день и как это оформить и оплатить, Федеральная служба по труду и занятости в письме № ПГ/14427-6-1 от 02.08.2024 сообщила:

Трудовое законодательство не запрещает отправку работника в командировку в день его возвращения из предыдущей. Также нет требований к порядку оформления такого командирования. Поэтому оформить соответствующее распоряжение можно одним или несколькими документами по усмотрению работодателя или в соответствии с порядком, установленным колдоговором, трудовым договором или локальным актом.

Согласно особенностям направления в командировки (утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749), сроки командировки устанавливает работодатель, учитывая объем, сложность и другие особенности служебного поручения.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и день приезда из нее решают по договоренности с работодателем.