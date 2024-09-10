До октября в Госдуму планируют внести проект об увеличении МРОТ

Проект закона о повышении минимального размера оплаты труда в России до 22,4 тысячи рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября 2024 г.

«Проект закона о МРОТ в настоящее время внесен в правительство. В ближайшее время он будет включен в бюджетный пакет и представлен в Государственной думе. Значение величины МРОТ уже определено», —сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он добавил, что проект закона о МРОТ сохраняет цель уменьшения разрыва между прожиточным минимумом и МРОТ к 2030 году. И выразил надежду на поддержку депутатов в принятии этого законопроекта.

На сегодня величина МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, но в следующем году она вырастет до 22 440 рублей, что составляет увеличение на 16,6%. Это изменение коснется 4,2 млн россиян.