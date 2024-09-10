Волонтеры не будут платить НДФЛ с возмещения расходов на медицинские услуги

Если для волонтерской деятельности предъявляют требования к состоянию здоровья добровольца, то волонтерам оплатят расходы на медицинские услуги. Такой доход не будет облагаться налогом.

В Госдуму внесли законопроект, по которому не будут облагаться НДФЛ доходы волонтеров в виде поддержки по оплате расходов на оказание медицинских услуг.

Сейчас от НДФЛ освобождена только оплата обучения волонтеров. Об этом сказано в п. 21 ст. 217 НК.

«Законопроектом предлагается включить доход физических лиц, полученный в результате возмещения расходов, понесенных на оплату медицинских услуг, необходимых для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, в перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)», — сказано в пояснительной записке.

Поддержку в форме оплаты расходов на медицинские услуги можно получить, если для ведения волонтерской деятельности есть требования к состоянию здоровья добровольца.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.