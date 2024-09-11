При вынужденном переходе с ПСН на УСН пеней на авансы по упрощенке не будет

Если доходы на ПСН превысили лимит в 60 млн рублей, ИП утрачивает право на патентную систему задним числом – с начала действия патента. При этом он автоматически возвращается на ОСНО или УСН.

Если ИП так вынужденно переходит на УСН, ему надо рассчитать авансовые платежи по упрощенной системе. Все это происходит задним числом.

Например, в сентябре ИП начисляет авансы по УСН за 1 и 2 квартал.

Но пеней на такие авансы не будет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-11-11/59505.

ИП обязан заявить об утрате права на ПСН по причине превышения лимита в течение 10 календарных дней со дня такого превышения.

При этом налог по УСН можно уменьшить на сумму налога, уплаченного по ПСН. В этом случае в декларации по УСН надо заполнить строку 101.

Кстати, ранее мы рассказывали, что на практике налоговики все равно начисляют пени за авансы по УСН, начисленные задним числом из-за слета с ПСН.

Как перейти с ПСН на УСН в разных ситуациях, смотрите тут.