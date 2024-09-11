Необлагаемый лимит для суточных повышать не будут, чтобы не страдали люди

Мнение Минфина – в письме от 27.06.2024 № 03-04-05/59846.
Фактический размер суточных при командировках определяется коллективным договором или локальным актом организации. Это не обязательно должна быть сумма в 700 рублей. Можно платить сотрудникам и больше.
700 рублей – это норматив для освобождения от НДФЛ и страховых взносов.
Взносы, которые платят работодатели, идут на социальное страхование – пенсии, больничные и т. д.
Сказано, что снижение фискальной нагрузки на работодателей надо рассматривать в увязке с соблюдением прав сотрудников и источниками финансирования бюджета СФР, за счет которого обеспечиваются государственные социальные гарантии граждан.
Поэтому Минфин не поддержал предложение повысить лимит необлагаемых суточных.
Пример
Посчитаем, какую прибавку к пенсии получит сотрудник, которому платят суточные по 2 000 рублей за 5 дней командировки.
(2 000 х 5 – 700 х 5) х 13% = 845 руб. сотрудник заплатит НДФЛ.
(2 000 х 5 – 700 х 5) / 2 225 000) х 10 х 133,05 = 3,89 руб. прибавки получит сотрудник к пенсии в будущем.
Таким образом, при лимите в 700 рублей сотрудник заплатит 845 руб. НДФЛ и получит будущую прибавку к пенсии в размере около 4 рублей.
Комментарии3
А если сделать необлагаемый лимит 1000 рублей, то НДФЛ будет 650 рублей и прибавка к пенсии 2,98 рубля. Даже смешно😵 Вред заключается в 91 копейке, я правильно поняла?
Так вот оно чё, Михалыч....
а если установить лимит выше этих командировочных, то сотрудник получит дополнительно 845 рублей СЕГОДНЯ же и потеряет виртуальные 4 рубля от какой-то пенсии в далёком будущем, которое для многих и вовсе не наступит.
Так что же выгоднее ?
Волк видит – коза пасётся на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит:
– Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее и трава тебе для корма много слаще.
А коза и говорит:
– Не затем ты, волк, меня вниз зовёшь: ты не об моём, а о своём корме хлопочешь.
(с)