Необлагаемый лимит для суточных повышать не будут, чтобы не страдали люди

Если лимит в 700 рублей для суточных повысить, для работников от этого будет вред, а не польза. Так считает Минфин.

Мнение Минфина – в письме от 27.06.2024 № 03-04-05/59846.

Фактический размер суточных при командировках определяется коллективным договором или локальным актом организации. Это не обязательно должна быть сумма в 700 рублей. Можно платить сотрудникам и больше.

700 рублей – это норматив для освобождения от НДФЛ и страховых взносов.

Взносы, которые платят работодатели, идут на социальное страхование – пенсии, больничные и т. д.

Сказано, что снижение фискальной нагрузки на работодателей надо рассматривать в увязке с соблюдением прав сотрудников и источниками финансирования бюджета СФР, за счет которого обеспечиваются государственные социальные гарантии граждан.

Поэтому Минфин не поддержал предложение повысить лимит необлагаемых суточных.

Пример

Посчитаем, какую прибавку к пенсии получит сотрудник, которому платят суточные по 2 000 рублей за 5 дней командировки.

(2 000 х 5 – 700 х 5) х 13% = 845 руб. сотрудник заплатит НДФЛ.

(2 000 х 5 – 700 х 5) / 2 225 000) х 10 х 133,05 = 3,89 руб. прибавки получит сотрудник к пенсии в будущем.

Таким образом, при лимите в 700 рублей сотрудник заплатит 845 руб. НДФЛ и получит будущую прибавку к пенсии в размере около 4 рублей.