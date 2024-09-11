НДФЛ

Необлагаемый лимит для суточных повышать не будут, чтобы не страдали люди

Если лимит в 700 рублей для суточных повысить, для работников от этого будет вред, а не польза. Так считает Минфин.

Мнение Минфина – в письме от 27.06.2024 № 03-04-05/59846.

Фактический размер суточных при командировках определяется коллективным договором или локальным актом организации. Это не обязательно должна быть сумма в 700 рублей. Можно платить сотрудникам и больше.

700 рублей – это норматив для освобождения от НДФЛ и страховых взносов.

Взносы, которые платят работодатели, идут на социальное страхование – пенсии, больничные и т. д.

Сказано, что снижение фискальной нагрузки на работодателей надо рассматривать в увязке с соблюдением прав сотрудников и источниками финансирования бюджета СФР, за счет которого обеспечиваются государственные социальные гарантии граждан.

Поэтому Минфин не поддержал предложение повысить лимит необлагаемых суточных.

Пример

Посчитаем, какую прибавку к пенсии получит сотрудник, которому платят суточные по 2 000 рублей за 5 дней командировки.

  • (2 000 х 5 – 700 х 5) х 13% = 845 руб. сотрудник заплатит НДФЛ.

  • (2 000 х 5 – 700 х 5) / 2 225 000) х 10 х 133,05 = 3,89 руб. прибавки получит сотрудник к пенсии в будущем.

Таким образом, при лимите в 700 рублей сотрудник заплатит 845 руб. НДФЛ и получит будущую прибавку к пенсии в размере около 4 рублей.

Комментарии

3
  • Нина Шереметьева
    Бухгалтер

    А если сделать необлагаемый лимит 1000 рублей, то НДФЛ будет 650 рублей и прибавка к пенсии 2,98 рубля. Даже смешно😵 Вред заключается в 91 копейке, я правильно поняла?

  • Marina2022

    Так вот оно чё, Михалыч....

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Таким образом, при лимите в 700 рублей сотрудник заплатит 845 руб. НДФЛ и получит будущую прибавку к пенсии в размере около 4 рублей.

    а если установить лимит выше этих командировочных, то сотрудник получит дополнительно 845 рублей СЕГОДНЯ же и потеряет виртуальные 4 рубля от какой-то пенсии в далёком будущем, которое для многих и вовсе не наступит.

    Так что же выгоднее ?

    Сказано, что снижение фискальной нагрузки на работодателей надо рассматривать в увязке с соблюдением прав сотрудников и источниками финансирования бюджета СФР, за счет которого обеспечиваются государственные социальные гарантии граждан.

    Волк видит – коза пасётся на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит:

    – Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее и трава тебе для корма много слаще.

    А коза и говорит:

    – Не затем ты, волк, меня вниз зовёшь: ты не об моём, а о своём корме хлопочешь.

    (с)