Налог на имущество физических лиц

ФНС отправит больше 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физлиц за 2023 год

Рассылка завершится 20 октября 2024 года, 40 млн уведомлений будут направлены в электронном виде. Общая сумма начислений превысила 368 млрд рублей.

Налоговики начали массовую рассылку налоговых уведомлений для уплаты транспортного, земельного и налога на недвижимости физлиц за 2023 год. Общий объем начислений составил 368,2 млрд рублей.

До 20 октября 2024 года ФНС направит 61,6 млн уведомлений, из которых 40 млн будут отправлены в электронном виде через личный кабинет на сайте налоговой или на портале Госуслуги.

«Налоги, указанные в направленных уведомлениях за 2023 год, необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2024 года. Исключение – налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области, для которых указанный срок уплаты продлен на 12 месяцев», — сказано на сайте ФНС.

Уведомления получат владельцы транспортных средств, земельных участков и недвижимости, если имущество находилось в собственности в течение 2023 года.

Налоговые уведомления не получат лица, которые полностью освобождены от уплаты налогов на основании льгот. А также если сумма в уведомлении не превышает 300 рублей.

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