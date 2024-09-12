ФНС отправит больше 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физлиц за 2023 год

Рассылка завершится 20 октября 2024 года, 40 млн уведомлений будут направлены в электронном виде. Общая сумма начислений превысила 368 млрд рублей.

Налоговики начали массовую рассылку налоговых уведомлений для уплаты транспортного, земельного и налога на недвижимости физлиц за 2023 год. Общий объем начислений составил 368,2 млрд рублей.

До 20 октября 2024 года ФНС направит 61,6 млн уведомлений, из которых 40 млн будут отправлены в электронном виде через личный кабинет на сайте налоговой или на портале Госуслуги.

«Налоги, указанные в направленных уведомлениях за 2023 год, необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2024 года. Исключение – налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области, для которых указанный срок уплаты продлен на 12 месяцев», — сказано на сайте ФНС.

Уведомления получат владельцы транспортных средств, земельных участков и недвижимости, если имущество находилось в собственности в течение 2023 года.

Налоговые уведомления не получат лица, которые полностью освобождены от уплаты налогов на основании льгот. А также если сумма в уведомлении не превышает 300 рублей.