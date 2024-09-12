Россияне озвучили, какой доход нужен для свободы от кредитов

Финансовая онлайн-платформа изучила, какой минимальный доход нужен для независимости от кредитов.

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенному в августе-сентябре 2024 года 21,9% россиян уверены, что для финансовой независимости от кредитов достаточно зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц.

19,4% респондентов считают необходимым доход свыше 250 тысяч рублей.

В исследовании сказано, что 12,3% и 12,2% опрошенных указали на суммы в 150 и 200 тысяч рублей соответственно.

9% респондентов полагают, что достаточно и 50 тысяч, а 6,5% считают, что можно обойтись еще меньшей суммой.

Кроме того, 18,7% участников уверены, что от кредитов можно отказаться при любом уровне дохода.

По поводу возможности полной независимости от кредитов при высоком доходе 65,2% респондентов ответили отрицательно, указывая на риски непредвиденных расходов.

Половина участников (52,9%) оценивают свой доход как средний, 42,6% — как низкий, и лишь 4,5% считают его высоким.

Для 36,1% участников кредит стал жизненной необходимостью, 34,2% сравнили его с финансовой кабалой, 27,7% видят в кредите полезный инструмент для обычных покупок, а 13,5% уверены, что он помогает повысить уровень жизни.