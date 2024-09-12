ФНС вложит больше 3 млрд рублей в покупку отечественного программного обеспечения. ГНИВЦ в стороне

Налоговая служба ищет исполнителя госконтракта на 3,19 млрд рублей, который сможет обеспечить бесперебойную работу электронных систем ФНС, а также переведет IT-инфраструктуру на российский софт.

На портале госзакупок появилась информация об открытом конкурсе на сопровождение информационных систем ФНС, а также на импортозамещение программного обеспечения (ПО). Максимальная сумма контракта составляет 3,19 млрд рублей.

От поставщика потребуют обеспечить бесперебойную работу АИС «Налог-3», электронных сервисов ФНС, сайта и федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Также IT-специалистам предстоит выявить дефекты софта и устранить их для оптимизации работы. Срок исполнения — до 7 августа 2025 года. Об этом пишут «Ведомости».

Кроме того, исполнителю нужно выполнить стратегию ведомства по импортозамещению. Сейчас ФНС работает с иностранными решениями от Oracle, Microsoft и IBM.

Раньше подобные задачи выполнял Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ).