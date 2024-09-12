Заказчик должен знать, с кем еще работает самозанятый исполнитель

Комиссию по борьбе с нелегальной занятостью будет интересовать работа с самозанятыми. Чтобы избежать претензий со стороны Роструда и ФНС.

Минтруд начал бороться с нелегальной занятостью. Особое внимание будут уделять работодателям, которые сотрудничают с самозанятыми. Важно, чтобы компания не скрывала трудовые отношения под договорами гражданско-правового характера. Об этом на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.

«Если у самозанятого нет других источников дохода, то ФНС видит, что исполнителю достаточно одного заказчика. А это может сигнализировать о наличии трудовых отношений», — сказала спикер.

Проверяющих будет интересовать:

С какой периодичностью привлекаются самозанятые для выполнения работ, оказания услуг.

Сколько самозанятых работает у вас на постоянной основе.

Как происходит поиск самозанятых для выполнения работ.

С какой периодичностью идут выплаты в пользу самозанятых.

Знает ли заказчик, где самозанятые работали раньше.

Также самозанятые должны выполнять работы и оказывать услуги на своем личном оборудовании и не пользоваться техникой заказчика.

Комиссия по борьбе с нелегальной занятостью проверит договоры ГПХ и документы, которые были составлены по результатам выполненных работ.

Заказчик не имеет права быть инициатором регистрации физического лица в качестве самозанятого. Подобное выглядит в глазах проверяющих как попытка сэкономить на уплате налогов.