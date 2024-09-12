Заказчик должен знать, с кем еще работает самозанятый исполнитель

Минтруд начал бороться с нелегальной занятостью. Особое внимание будут уделять работодателям, которые сотрудничают с самозанятыми. Важно, чтобы компания не скрывала трудовые отношения под договорами гражданско-правового характера. Об этом на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.
«Если у самозанятого нет других источников дохода, то ФНС видит, что исполнителю достаточно одного заказчика. А это может сигнализировать о наличии трудовых отношений», — сказала спикер.
Проверяющих будет интересовать:
С какой периодичностью привлекаются самозанятые для выполнения работ, оказания услуг.
Сколько самозанятых работает у вас на постоянной основе.
Как происходит поиск самозанятых для выполнения работ.
С какой периодичностью идут выплаты в пользу самозанятых.
Знает ли заказчик, где самозанятые работали раньше.
Также самозанятые должны выполнять работы и оказывать услуги на своем личном оборудовании и не пользоваться техникой заказчика.
Комиссия по борьбе с нелегальной занятостью проверит договоры ГПХ и документы, которые были составлены по результатам выполненных работ.
Заказчик не имеет права быть инициатором регистрации физического лица в качестве самозанятого. Подобное выглядит в глазах проверяющих как попытка сэкономить на уплате налогов.
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