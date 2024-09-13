IT-компания на УСН для пониженных взносов считает доходы кассовым методом

Для налоговой льготы в виде взносов 7,6% IT-компания должна соответствовать условию о доле профильных доходов не менее 70%.

В НК есть закрытый перечень таких доходов. Его мы разбирали тут.

В п. 5 ст. 427 НК сказано, что в расчет идут доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с главой 25 НК.

Вместе с тем все IT-компании независимо от системы налогообложения могут платить пониженные взносы, если у них есть аккредитация и они выполняют условие о доле доходов 70%.

IT-компании на упрощенке тоже имеют право на льготу. Доход для доли 70% они считают по нормам для УСН – кассовым методом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.07.2024 № 03-15-05/67942.

Кстати, при переходе с УСН на ОСНО для расчета льготной доли IT-компании можно учитывать дебиторку, возникшую на УСН.